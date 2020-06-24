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  • У Києві на мосту Патона знову утворився "водоспад"
24 червня 2020, середа, 21:30 6
Події 2020-06-25T00:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві на мосту Патона знову утворився "водоспад"

У Києві на мосту Патона знову утворився "водоспад"

Кира Молчанова
Дніпро, Київ, Прорив теплотраси, Міст Патона

У той час, як міст Патона знаходиться в аварійному стані, на ньому знову прорвало трубу та в Дніпро виливається потік води, схожий на водоспад. Це не перша така аварія на мосту.

Відео опублікувало столичне видання dtp.kiev.ua.

Очевидиця події  Оля, яка опублікувала відео з "водоспадом", розповіла, що комунальні служби знають про порив, але "ніхто не їде". За її словами, потік поступово посилюється.

 

На мосту Патона прорвало трубуНа мосту Патона прорвало трубу

Як повідомляли Українські Новини, востаннє аварія на київському мосту відбулося 3 березня. Тоді близько 200 будинків на Русанівці та Березняках через пошкодження трубопроводу залишилися без тепла і гарячої води.

Київська влада дозволила відновити роботу басейнів. Також басейни можуть відвідувати вихованці спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, учні та студенти закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю.

Станом на 24 червня Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з понеділка, 22 червня; у порівнянні з даними на 23 червня Житомирська область визнана такою, що відповідає критеріям

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