У Києві на мосту Патона знову утворився "водоспад"

У той час, як міст Патона знаходиться в аварійному стані, на ньому знову прорвало трубу та в Дніпро виливається потік води, схожий на водоспад. Це не перша така аварія на мосту.

Відео опублікувало столичне видання dtp.kiev.ua.

Очевидиця події Оля, яка опублікувала відео з "водоспадом", розповіла, що комунальні служби знають про порив, але "ніхто не їде". За її словами, потік поступово посилюється.

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На мосту Патона прорвало трубу

Як повідомляли Українські Новини, востаннє аварія на київському мосту відбулося 3 березня. Тоді близько 200 будинків на Русанівці та Березняках через пошкодження трубопроводу залишилися без тепла і гарячої води.

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