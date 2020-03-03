У Києві міст Патона перетворився на водоспад. Прорвало теплотрасу

Київський міст Патона, на якому через аварійний стан обмежили рух вантажівок, стався прорив теплотраси. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Facebook. Зазначено, що вказане пошкодження не впливає на несучу конструкцію мосту. "На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада для ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає", - йдеться в повідомленні. У той же час, в Департаменті не повідомили про обмеження руху на мосту Патона в зв'язку з аварією на теплотрасі. За даними сервісу Google Maps, за станом на 15:30 ускладнено рух з лівого берега на правий. Пробки на мосту Патона. Фото: Facebook\/КМДА Нагадаємо, міст Патона — один з ключових шляхопроводів, що з'єднують береги Дніпра. Як повідомляли "Українські Новини", у грудні комунальна корпорація "Київавтодор обмежила рух на мосту імені Патона через те, що він просів. У зв'язку з цим вчені повідомляють, що міст Патона тимчасово перебуває в критичному стані.