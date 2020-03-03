У Києві міст Патона перетворився на водоспад. Прорвало теплотрасу

У той же час, в Департаменті не повідомили про обмеження руху на мосту Патона в зв'язку з аварією на теплотрасі. За даними сервісу Google Maps, за станом на 15:30 ускладнено рух з лівого берега на правий.

Пробки на мосту Патона. Фото: Facebook/КМДА

Нагадаємо, міст Патона — один з ключових шляхопроводів, що з'єднують береги Дніпра.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні комунальна корпорація "Київавтодор обмежила рух на мосту імені Патона через те, що він просів. У зв'язку з цим вчені повідомляють, що міст Патона тимчасово перебуває в критичному стані.