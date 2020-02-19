Міст Патона в Києві закрили для вантажівок

У зв'язку з тим, що з 10 лютого в Києві почали проводити обстеження моста Патона і обмежили рух по кількох смугах, на нього також заборонили проїзд вантажівок, щоб знизити навантаження на несучі конструкції.

Про це повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху" Київської міської державної адміністрації в Facebook.

"Для зниження навантаження на несучі конструкції моста Патона, його обстеження і оцінки експлуатаційної придатності на шляхопроводі впроваджується нова схема організації дорожнього руху", - пише підприємство.

Нову схему руху на мосту будуть впроваджувати в кілька етапів. На першому заборонять проїзд вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Зараз комунальники встановлюють на під'їздах до шляхопроводу відповідні дорожні знаки.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 року комунальна корпорація "Київавтодор" обмежила рух на мосту імені Патона через те, що він просів.

Тим часом учені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані.

Раніше рух по мосту обмежували в липні.