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24 червня 2020, середа, 12:47 21
Суспільство 2020-06-24T14:30:04+03:00
Українські Новини
Київ запроваджує нові пом'якшення карантину: запрацюють ресторани, кафе, кінотеатри і басейни

Київ запроваджує нові пом'якшення карантину: запрацюють ресторани, кафе, кінотеатри і басейни

Елена Новикова
Карантин, Віталій Кличко, Київ, карантин в Києві, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) дозволила роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів і басейнів, тоді як Україна вже 105 день на карантині.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Уряд дозволив і влада, відповідно до цього, видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів - для індивідуальних тренувань. А також - проведення культурних та мистецьких заходів чисельністю до 10 осіб. Можуть працювати і театри і кінотеатри — з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними", — сказав Кличко.

З слів мера, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, при яких можуть працювати ці заклади.

Разом з тим місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

"Підкреслю: у разі погіршення епідемічної ситуації Київ повернеться до обмежень. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та громадських місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", — додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

Раніше повідомлялося, що в Україні смерть від коронавірусу зросла вдвічі.

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Київ запроваджує нові пом'якшення карантину: запрацюють ресторани, кафе, кінотеатри і басейни
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