Артем і Софія стали найпопулярнішими іменами в 2020. Які ще імена обирають дітям

У той час, як в Індії новонароджену дівчинку назвали на честь коронавірусу, Міністерство юстиції зазначає, що з початку 2020 року при реєстрації дітей найчастіше використовувалися імена Артем і Софія.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мін'юсту в соціальній мережі "Facebook", передають "Українські Новини".

"Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених діточок у 2020 році, стали Артем і Софія. У більшості регіонів ці імена були найпоширенішими протягом цього року", - йдеться в ньому.

Серед чоловічих імен при реєстрації дітей більше віддавали перевагу таким, як Матвій, Максим, Давид, Микита, Михайло, Данило, Богдан, Андрій, Олександр, Іван та Василь.

Серед жіночих імен найпопулярнішими виявилися - Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році в Україні народилося близько 310 тис. дітей. Крім того, пара з Ужгорода дала своєму синові ім'я Зеленський.

Також у травні на Закарпатті дітям давали імена: Дем'ян, Леонард, Ян, Самуель, Себастіан, Жан, Прокіп.

Тим часом українці під час карантину частіше одружуються, ніж розлучаються.