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08 квітня 2020, середа, 18:43 11
Суспільство 2020-04-08T19:45:02+03:00
Українські Новини
Українці під час карантину частіше одружуються, ніж розлучаються

Українці під час карантину частіше одружуються, ніж розлучаються

Елена Новикова
Карантин, Шлюб, Розірвання шлюбу, реєстрація шлюбу, Карантин в Україні
Весілля.Фото: pixabay
Весілля.Фото: pixabay

Міністерство юстиції заявляє, що під час карантину, який може закінчитися на початку травня, РАЦСи зареєстрували 5,1 тис. шлюбів.

Про це йдеться в повідомленні міністерства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"З часу введення карантину уклали шлюб 5 138 пар закоханих", - йдеться в ньому.

Зазначено, що також проведено 1 753 державних реєстрацій розірвання шлюбу.

Згідно з повідомленням, громадяни мають можливість, не відвідуючи відповідні відділи, подавати документи з питань державної реєстрації шлюбу або розірвання шлюбу, а також отримувати консультації з цих та інших питань інтернет-мережі з використанням вебпорталу "Звернення в сфері РАЦС".

Як повідомляли Українські Новини, 19 березня Міністерство юстиції заявило, що відділи РАЦСів продовжують прийом заявок на реєстрацію шлюбів за добу, незважаючи на карантин, который ввели из-за распространения коронавируса.

Раніше повідомлялося про те, що триває реєстрація фактів народжень і смертей українців, несмотря на карантин.

Також через коронавірус в тюрмах заборонили побачення з родичами. Мін'юст також ввів процедуру щоденного температурного скринінгу персоналу перед початком служби.

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