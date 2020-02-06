У 2019 році в Україні народилося 310 тисяч дітей: хто став містом-рекордсменом

У той час як чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб, а Кабмін у лютому-березні продовжить проводити оцінку чисельності українців, в 2019 році в Україні народилося близько 310 тис. дітей.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що кожне 10-е немовля народилося в Києві, де кількість народжених дітей склала 32 тис.

Також високі показники народжуваності мають Дніпропетровська (близько 23 тис.), Львівська (22 тис.) і Одеська (21 тис.) області.

Раніше Українські Новини писали про те, що Київ продовжує стрімко зростати, згідно з прогнозами, чисельність населення на 2041 рік у Києві буде становити 3,8 млн осіб. Також зазначається, що станом на 2019 рік у Києві знаходяться 1,2 млн автомобілів і щодня в місто в'їжджає більше 200 тис. автомобілів.

Тим часом в Україні вдвічі більше тих, хто помер, ніж тих, хто народився, і населення України стрімко скорочується. Згідно з даними, на 100 померлих припадає 53 народжених.