Пара з Ужгорода назвала сина Зеленський

Незвичайним ім'ям може похвалитися дівчинка з Індії – її назвали на честь коронавірусу. А в Ужгороді пара вирішила назвати свого новонародженого сина Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на сторінці Facebook.

Серед рідковживаних імен також є: Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокіп, Огнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.

Найпоширенішими іменами серед хлопчиків стали: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Данило, Ярослав. А найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

Всього протягом 5 місяців 2020 відділами РАЦС Закарпатській області зареєстровано 5398 новонароджених.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денsсова заявила, що дітей, народжених методом сурогатного материнства, утримують в хороших умовах і вони харчуються за графіком. Довгий час батьки не могли їх забрати через епідемію коронавірусу і скасування авіарейсів.

Також послуга з надання допомоги на дітей для фізосіб-підприємців з'явилася на порталі "Дія".