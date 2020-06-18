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18 червня 2020, четвер, 18:44 16
Суспільство 2020-06-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
Пара з Ужгорода назвала сина Зеленський

Пара з Ужгорода назвала сина Зеленський

Кира Молчанова
дитина, Найдивніші імена, Закарпаття, Зеленський, імена
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Незвичайним ім'ям може похвалитися дівчинка з Індії – її назвали на честь коронавірусу. А в Ужгороді пара вирішила назвати свого новонародженого сина Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на сторінці Facebook.

Серед рідковживаних імен також є: Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокіп, Огнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.

Найпоширенішими іменами серед хлопчиків стали: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Данило, Ярослав. А найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

Всього протягом 5 місяців 2020 відділами РАЦС Закарпатській області зареєстровано 5398 новонароджених.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денsсова заявила, що дітей, народжених методом сурогатного материнства, утримують в хороших умовах і вони харчуються за графіком. Довгий час батьки не могли їх забрати через епідемію коронавірусу і скасування авіарейсів.

Також послуга з надання допомоги на дітей для фізосіб-підприємців з'явилася на порталі "Дія".

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