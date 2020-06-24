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24 червня 2020, середа, 20:46 4
Силові структури 2020-06-24T22:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ засекретив інформацію у справі про втручання Байдена в діяльність Шокіна

НАБУ засекретив інформацію у справі про втручання Байдена в діяльність Шокіна

Валерия Драгомирова
Скандал, Джо Байден, Суд, НАБУ, Віктор Шокін
Віктор Шокін
Віктор Шокін

У той час, як Віктор Шокін думає, чи подавати позов проти Байдена за образи, Національне антикорупційне бюро відмовилося повідомити інформацію у справі про можливе втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин".

Видання просило НАБУ повідомити, чи розслідують втручання Байдена в діяльність Шокіна і на якому етапі знаходиться справа.

 НАБУ повідомило, що дані досудового розслідування складають таємницю і не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора відповідно до ст 222 КПК.

Справу про втручання екс-віце-президента США Байдена в діяльність Віктора ШокінаСправу про втручання ексвіцепрезидента США Байдена в діяльність Віктора Шокіна

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

При цьому, у фабулі справи ім'я Байдена не називається. Шокін також вважає, що Байден використовував НАБУ у своїх цілях.

Крім того, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін не виключає, що його могли отруїти в Україні.

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