НАБУ засекретив інформацію у справі про втручання Байдена в діяльність Шокіна

У той час, як Віктор Шокін думає, чи подавати позов проти Байдена за образи, Національне антикорупційне бюро відмовилося повідомити інформацію у справі про можливе втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин". Видання просило НАБУ повідомити, чи розслідують втручання Байдена в діяльність Шокіна і на якому етапі знаходиться справа. НАБУ повідомило, що дані досудового розслідування складають таємницю і не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора відповідно до ст 222 КПК. Справу про втручання ексвіцепрезидента США Байдена в діяльність Віктора Шокіна Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. При цьому, у фабулі справи ім'я Байдена не називається. Шокін також вважає, що Байден використовував НАБУ у своїх цілях. Крім того, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін не виключає, що його могли отруїти в Україні.