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07 лютого 2020, пʼятниця, 14:07 13
Судова влада 2020-02-07T15:15:02+02:00
Українські Новини
Шокін вважає, що його могли отруїти ртуттю в Україні

Шокін вважає, що його могли отруїти ртуттю в Україні

Ярина Вацяк
Джо Байден, Отруєння ртуттю, Ртуть, Віктор Шокін
Віктор Шокін.
Віктор Шокін.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін не виключає, що його отруїли ртуттю в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я цим питанням цікавився у фахівців. Могли (отруїти) де завгодно: в Україні, Греції, точно ніхто не скаже. Але не менш ніж три місяці це могло бути. Я знаю випадок, коли отруювали людини близько двох місяців, але вона померла. У її випадку ртуть підклали в матрац і вона дихала, не знаючи про це. Зараз моїм випадком займаються грецькі правоохоронні органи, я написав заяву. Поки немає відповіді про перебіг розслідування", - повідомив він.

З його слів, через отруєння він 8 днів провів у реанімації.

"Я заново вчився ходити", - зазначив ексгенпрокурор.

Також він повідомив, що до його отруєння може бути причетний ексвіце-президент США Джо Байден.

"Річ у тому, що у мене явних ворогів, як таких немає, які б погрожували якимось чином. Пан Байден підняв усіх проти Шокіна через справу Burisma. Посли, дипломати і так далі", - підсумував Шокін.

Як повідомляли Українські Новини, у колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна показники ртуті в крові були смертельними. Він повідомив, що переніс дві зупинки серця в Греції через отруєння ртуттю.

Крім того, Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден.

 

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