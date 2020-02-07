Шокін вважає, що Байден використовував НАБУ в своїх цілях

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Генеральна прокуратура не залучили до реальної кримінальної відповідальності топ-корупціонерів з-за розбіжностей і поганій комунікації.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"А я вам скажу, що, коли я був генпрокурором, згадайте, НАБУ, САП, МВС, Генпрокуратура жили, як один кулак, і скільки у нас було проваджень. Тому що у нас не було ніяких розбіжностей. Я зібрав керівників, ми сіли, поговорили, прийняли відповідні рішення і все. Був один координатор – генпрокурор", – сказав він.

За його словами, зараз цього немає.

Він також вважає, що посольства США, а також ексвіце-президент Джо Байден використовували НАБУ в своїх цілях.

"З США і керували справами і діяльністю НАБУ. І посол США в тому числі. Ну як це так? Це був важіль, який Байден використовував у своїх особистих цілях. Коли на мене почали збирати матеріали, я впевнений, що це теж справа рук Байдена", – заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Віктор Шокін не виключив, що його отруїли ртуттю в Україні.