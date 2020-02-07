Шокін хоче подати позов проти Байдена за образи

Колишній генпрокурор Віктор Шокін розглядає можливість подачі в американський суд позову стосовно ексвіце-президента США Джо Байдена через образи на свою адресу.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Не подавав (позов). Байден зробив свою заяву) це в США. А щоб подавати в суд у США, треба мати великі гроші. Донька збиралася, але я сказав – почекаймо трохи, а там подивимося... Думки є, і зараз такі думки є, але подивимося, як буде", - сказав ексгенпрокурор.

Шокін впевнений, що щодо дій Байдена, а також його сина Хантера в компанії Burisma необхідно провести повне розслідування.

"Треба провести повне розслідування. Я багато говорив і зараз скажу. У нас є презумпція невинності. Для цього треба мати передумови. Для цього треба рішення суду, а для цього треба здійснити повне розслідування. Мені цього не дали зробити", - підсумував ексгенпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін, показники ртуті в крові якого були смертельними переніс дві зупинки серця в Греції через отруєння ртуттю.

Раніше Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден.