На тлі коронавірусу в Україні стали менше хворіти на грип

В той час, як коронавірус за минулу добу діагностували у 940 українців, порівняно з епідсезоном 2018-2019 років в епідсезоні 2019-2020 років захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знизилася на 9,3% до 4,9 млн осіб. Таким чином, всього з початку епідемії захворіли в Україні 39 014 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"З 30 вересня 2019 року до 17 травня 2020 року на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн осіб. Для порівняння, в минулому сезоні перехворіло 5,4 млн населення. Таке зниженням захворюваності можна пояснити карантинними заходами, які ввели для боротьби з COVID-19", - сказано в ньому.

Зазначається, що потребували госпіталізації 160 181 людей, з яких 72% - діти до 17 років.

"Всього за сезон грипу зареєстрували 71 летальний випадок, що підтверджено лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції. Серед померлих було двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Лабораторно обстежено на грип методом ПЛР 2743 людини, 30,1% отримані позитивні результати, в циркуляції домінували віруси грипу типу A.

Підкреслюється, що епідемічний процес з грипу та ГРВІ характеризувався переважно регіональним поширенням і середньою інтенсивністю.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Київській області 23 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 47 осіб до 2 332.

Кількість хворих на коронавірус в Києві 23 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 99 осіб до 4 528, серед захворілих 5 медиків.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" під прийом хворих на коронавірусну інфекцію, захворюваність на яку стрімко зростає.