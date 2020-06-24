У Київській області трохи знизилася кількість нових випадків зараження коронавірусом. Дані за районами

За минулу добу, 23 червня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Київській області збільшилася на 47 чоловік до 2 332 порівняно з попередньою добою, 22 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 332 випадки захворювання на коронавірус (у т. ч. 192 дітей і 440 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 47... За час пандемії померло 47 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 533 випадки захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 197, у Софіївській Борщагівці - 65 і в Петропавлівській Борщагівці - 49), в Обухівському районі - 268 випадків (найбільша кількість в Обухові - 133 і Українці - 41).

Також 96 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 89 - в Броварському районі, 64 - у Васильківському, 59 - в Баришівському, 42 - у Київській, 39 - в Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 32 - в Бородянському, 20 - в Макарівському.

При цьому 127 випадків підтверджені в Білій Церкві, 122 - в Ірпені, 84 - в Яготині, 80 - у Броварах, 76 - в Борисполі, 57 - в Бучі, 50 - в Коцюбинському, 46 - у Фастові, 41 - в Кагарлику, 39 - у Василькові, 36 - у Вишгороді.

Всього за час пандемії одужали 1 147 осіб (у тому числі 88 дітей).

На стаціонарному лікуванні перебуває 263 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 2 069 людей.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 700 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 49 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу.

Також 23 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 940 до 39 014.

Тим часом, МОЗ готує лікарні "другої хвилі" для прийому хворих на коронавірус.