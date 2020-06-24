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24 червня 2020, середа, 12:52 21
Суспільство 2020-06-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу

У Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Києві, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих коронавірусом в Києві 23 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 99 осіб до 4 528, серед захворілих 5 медиків.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на  коронавірус, збільшилася на 99 осіб. На сьогодні в столиці вже 4 528 підтверджених випадків захворювання COVID-19... Захворіли, у тому числі, і 5 медиків", — сказав він.

Серед хворих: 60 жінок у віці від 22 до 70 років, 31 чоловік від 19 до 74 років, а також 3 дівчинки віком від 1 року до 14 років, 5 хлопчиків - від 1 року до 11 років.

В лікарні столиці госпіталізували 14 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 25 людей, за весь час одужали 1 440 осіб.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 21 і в Оболонському - 18.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 940 до 39 014 кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 051 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 12,8%, кількість нових летальних випадків — знизилася на 30,4%.

Сьогодні почався 105-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемії коронавірусу COVID-19.

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У Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу
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