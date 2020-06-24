У Львові відновили роботу заклади громадського харчування і фітнес-клуби

Львів відновив роботу закладів громадського харчування і фітнес-клубів, а Київ запроваджує нові послаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці мера Львова Андрія Садового у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій відновила роботу закладів громадського харчування в приміщенні - до 10 клієнтів; спортивних та фітнес-клубів - до 10 відвідувачів", - написав він.

Згідно з повідомленням, власники цих закладів повинні забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Садовий повідомив, що такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.

Він зазначив, що епідеміологічна ситуація залишається складною, а адаптивний карантин буде продовжено до 31 липня.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві дозволили відкритися кінотеатрам, театрам, музеям. Відвідувачі повинні бути протягом усього часу в захисних масках, або респіраторах, щоб вони прикривали ніс і рот.Раніше аеропорт у Львові відновив приймання і виряджання міжнародних рейсів.