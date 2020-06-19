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19 июня 2020, пятница, 21:13 182
Общество 2020-06-19T21:30:02+03:00
Українські Новини
Аэропорт во Львове возобновил прием и отправку международных рейсов

Аэропорт во Львове возобновил прием и отправку международных рейсов

Ольга Фандорина
Львов, Самолет, Аэропорт, Львовский аэропорт
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 июня, прием и отправку рейсов возобновил международный аэропорт во Львове. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Телеграмм-канале

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов - Берлин, Дортмунд - Львов, Львов - Дортмунд и Берлин - Львов. Авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать", - написал Криклий.

В пресс-службе аэропорта "Львов" сообщили, что из Дортмунда прилетели во Львов 57 человек и 13 пассажиров полетели обратно. Рейсом из Гданьска прилетели 24 пассажира, 14 человек улетели в Берлин. Также из Берлина во Львов летит 67 пассажиров.


Вчера аэропорт на своей официальной странице в Facebook сообщил, что готовится возобновить работу, опубликовав фото работников в защитных масках и экранах.

Также аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь.

Как сообщали Українські Новини, Киев не закрывал аэропорт в Жулянах 16 июня, авиакомпаниям не разрешили выполнять рейсы. 

Тем временем в аэропорту "Борисполь" установили лабораторию для тестирования на коронавирус. 

Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.

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