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24 червня 2020, середа, 15:49 8
Суспільство 2020-06-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві басейни відновили роботу: хто може відвідувати

У Києві басейни відновили роботу: хто може відвідувати

Ирина Николенко
Карантин, Covid-19, коронавірус в Києві, басейн, басейни
У Києві відновили роботу басейни. Фото: pixabay.com
У Києві відновили роботу басейни. Фото: pixabay.com

В той час, як у Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу, Київська влада дозволила відновити роботу басейнів в той час, як під час карантину в Києві повністю відновили роботу закладу громадського харчування. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

У Києві вже відновили роботу басейни.

Відвідувати басейни дозволяється тільки індивідуально.

Також басейни можуть відвідувати вихованці спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, учні та студенти закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше (щодо дотримання протиепідемічних обмежень).

Раніше Українські Новини повідомляли, у Києві дозволили проводити масові культурно-мистецькі заходи з дотриманням карантинних обмежень.

Тим часом Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину.

В Офісі президента припускають, що через високу кількість хворих на коронавірус, можуть запровадити суворий карантин в Україні.

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