Після падіння рубль "завмер". Курс російської нацвалюти на 24 червня

У середу, 24 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 23 червня, підвищився на 1 копійку і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу не змінився порівняно з 23 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 24 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,92 Максимальний 3,76 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 червня на 5,31 коп. до 26,7421 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,92 коп. до 26,5053 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 червня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

А в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.