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24 червня 2020, середа, 12:00 13
Економіка 2020-06-24T14:15:04+03:00
Українські Новини
Після падіння рубль "завмер". Курс російської нацвалюти на 24 червня

Після падіння рубль "завмер". Курс російської нацвалюти на 24 червня

Анна Рудык
Курс, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У середу, 24 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 23 червня, підвищився на 1 копійку і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу не змінився порівняно з 23 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 24 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,92
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 червня на 5,31 коп. до 26,7421 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,92 коп. до 26,5053 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 червня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

А в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

 

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