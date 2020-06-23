Рубль после стремительного роста начал падать. Курс российской нацвалюты на 23 июня

Во вторник, 23 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 22 июня, снизился на 2 копейки, и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник снизился на 1 копейку по сравнению с 22 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 23 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,92 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в середине лета специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD). Кроме того, они считают, что в конце 2020 года прежние прогнозы будут такими же.