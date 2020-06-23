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  • Рубль после стремительного роста начал падать. Курс российской нацвалюты на 23 июня
23 июня 2020, вторник, 11:19 731
Экономика 2020-06-23T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль после стремительного роста начал падать. Курс российской нацвалюты на 23 июня

Рубль после стремительного роста начал падать. Курс российской нацвалюты на 23 июня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

Во вторник, 23 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 22 июня, снизился на 2 копейки, и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник снизился на 1 копейку по сравнению с 22 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 23 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,92
Максимальный 3,76 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в середине лета специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD). Кроме того, они считают, что в конце 2020 года прежние прогнозы будут такими же.

Также в связи с тем, что доллар может подскочить осенью, экономисты советуют пока не продавать валюту.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD.

А во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 июня на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

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