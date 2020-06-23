Рубль после стремительного роста начал падать. Курс российской нацвалюты на 23 июня

Во вторник, 23 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 22 июня, снизился на 2 копейки, и составляет 3,34 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс продажи во вторник снизился на 1 копейку по сравнению с 22 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 23 июня: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,92 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,30 3,77 Как сообщали Українські Новини, в середине лета специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро\/доллара (EUR\/USD). Кроме того, они считают, что в конце 2020 года прежние прогнозы будут такими же. Также в связи с тем, что доллар может подскочить осенью, экономисты советуют пока не продавать валюту. Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH\/USD. А во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 июня на 4,59 коп. до 26,7952 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 3,68 коп. до 26,5615 UAH\/USD.