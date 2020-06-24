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24 червня 2020, середа, 09:17 8
Світ 2020-06-24T11:30:03+03:00
Українські Новини
У світі одужало 5 млн людей, які хворіли на коронавірус

У світі одужало 5 млн людей, які хворіли на коронавірус

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Covid-19, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Станом на ранок 24 червня у світі коронавірусом інфіковані 9 359 279 осіб. З них 5 046 272 людини подолали коронавірусну інфекцію, однак померло 479 879 хворих. Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Активними залишаються 3 833 128 випадків інфікування.

У трійці лідерів, як і раніше залишаються США, Бразилія і Росія. Найбільше випадків зафіксовано в США - 2 млн 424 тисячі, в Бразилії - 1 мільйон 151 тисячу, в Росії - 599 тисяч випадків відповідно. Найбільше померлих у США — 123 тисячі осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз може заблокувати кордони для американців, росіян і бразильців.

Тим часом, Україна б'є новий антирекорд захворюваності коронавірусом.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я назвала препарат Дексаметазон найуспішнішим серед усіх, що проходили випробування проти коронавіруса.

Проте медики і вчені попередили, що використання Дексаметазону може призвести до смертельних побічних ефектів для тих, хто хто хворіє на легку або середню форму.

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