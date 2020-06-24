Новий антирекорд в Україні — 940 хворих на коронавірус за добу

Сьогодні, 24 червня, Україна поставила новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу. Про це сказано в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_Інфо". Так, повідомляється, що за останню добу COVID-19 захворіли 940 осіб. "Через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій щодо протидії епідемії ми маємо страшний результат - кількість хворих зросла втричі. Пам'ятайте: 940 - це не просто цифри. За кожною з них - життя людини", — сказано в повідомленні. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1723 випадки; Волинська область — 1955 випадків; Дніпропетровська область — 1060 випадків; Донецька область — 376 випадків; Житомирська область — 1304 випадки; Закарпатська область — 2369 випадків; Запорізька область — 559 випадків; Івано-Франківська область — 2124 випадки; Кіровоградська область — 634 випадки; м. Київ — 4528 випадків; Київська область — 2332 випадки; Львівська область — 4423 випадки; Луганська область — 75 випадків; Миколаївська область — 368 випадків; Одеська область — 1370 випадків; Полтавська область — 300 випадків; Рівненська область — 3164 випадки; Сумська область — 272 випадки; Тернопільська область — 1786 випадків; Харківська область — 1891 випадок; Херсонська область — 188 випадків; Хмельницька область — 627 випадків; Чернівецька область — 4478 випадків; Черкаська область — 614 випадків; Чернігівська область — 494 випадки. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 105-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19. Також станом на 23 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з понеділка, 22 червня; порівняно з даними на 22 червня в список не відповідних критеріям потрапила Київська область, Чернігівська область визнана такою, що відповідає критеріям.