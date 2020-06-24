Новий антирекорд в Україні — 940 хворих на коронавірус за добу

Сьогодні, 24 червня, Україна поставила новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу. Про це сказано в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_Інфо".

Так, повідомляється, що за останню добу COVID-19 захворіли 940 осіб.

"Через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій щодо протидії епідемії ми маємо страшний результат - кількість хворих зросла втричі. Пам'ятайте: 940 - це не просто цифри. За кожною з них - життя людини", — сказано в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1723 випадки;

Волинська область — 1955 випадків;

Дніпропетровська область — 1060 випадків;

Донецька область — 376 випадків;

Житомирська область — 1304 випадки;

Закарпатська область — 2369 випадків;

Запорізька область — 559 випадків;

Івано-Франківська область — 2124 випадки;

Кіровоградська область — 634 випадки;

м. Київ — 4528 випадків;

Київська область — 2332 випадки;

Львівська область — 4423 випадки;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 368 випадків;

Одеська область — 1370 випадків;

Полтавська область — 300 випадків;

Рівненська область — 3164 випадки;

Сумська область — 272 випадки;

Тернопільська область — 1786 випадків;

Харківська область — 1891 випадок;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 627 випадків;

Чернівецька область — 4478 випадків;

Черкаська область — 614 випадків;

Чернігівська область — 494 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 105-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Також станом на 23 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з понеділка, 22 червня; порівняно з даними на 22 червня в список не відповідних критеріям потрапила Київська область, Чернігівська область визнана такою, що відповідає критеріям.