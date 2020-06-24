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24 червня 2020, середа, 09:00 35
Суспільство 2020-06-24T12:15:03+03:00
Українські Новини
Новий антирекорд в Україні — 940 хворих на коронавірус за добу

Новий антирекорд в Україні — 940 хворих на коронавірус за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Сьогодні, 24 червня, Україна поставила новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу. Про це сказано в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_Інфо".

Так, повідомляється, що за останню добу COVID-19 захворіли 940 осіб.

"Через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій щодо протидії епідемії ми маємо страшний результат - кількість хворих зросла втричі. Пам'ятайте: 940 - це не просто цифри. За кожною з них - життя людини", — сказано в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1723 випадки;
  • Волинська область — 1955 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1060 випадків;
  • Донецька область — 376 випадків;
  • Житомирська область — 1304 випадки;
  • Закарпатська область — 2369 випадків;
  • Запорізька область — 559 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2124 випадки;
  • Кіровоградська область — 634 випадки;
  • м. Київ — 4528 випадків;
  • Київська область — 2332 випадки;
  • Львівська область — 4423 випадки;
  • Луганська область — 75 випадків;
  • Миколаївська область — 368 випадків;
  • Одеська область — 1370 випадків;
  • Полтавська область — 300 випадків;
  • Рівненська область — 3164 випадки;
  • Сумська область — 272 випадки;
  • Тернопільська область — 1786 випадків;
  • Харківська область — 1891 випадок;
  • Херсонська область — 188 випадків;
  • Хмельницька область — 627 випадків;
  • Чернівецька область — 4478 випадків;
  • Черкаська область — 614 випадків;
  • Чернігівська область — 494 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 105-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Також станом на 23 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з понеділка, 22 червня; порівняно з даними на 22 червня в список не відповідних критеріям потрапила Київська область, Чернігівська область визнана такою, що відповідає критеріям.

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