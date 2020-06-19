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19 червня 2020, пʼятниця, 18:57 10
Америка 2020-06-19T21:00:03+03:00
Українські Новини
США починає відкривати кордони: правила в'їзду для українців

США починає відкривати кордони: правила в'їзду для українців

Ольга Фандорина
США, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в США, Відкриття кордонів
Прапор. США. Фото: pexels
Прапор. США. Фото: pexels

Посольство США в Україні роз'яснило, яких правил повинні дотримуватися українці, аби їм дозволили в'їзд у Штати. Правила були опубліковано в Twitter в п'ятницю, 19 червня.

Потрапити в США зможуть українці, які мають дійсну візу і перебувають протягом 14 днів в Україні або іншій дозволеній країні. Зокрема, українці не зможуть потрапити в США транзитним рейсом через країни Шенгенської зони, Велику Ьританію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію і ще низку країн, на які поширюються пов'язані з COVID-19 обмеження.

"Дія цих правил не поширюється на громадян США або законних постійних жителів США (власників "зеленої карти"), які бажають поїхати додому з України", — додали в посольстві.

У зв'язку з пандемією США ввели обмеження на в'їзд іноземців, які в найближчі два тижні перебували в країнах зі значним поширенням COVID-19. У цей список увійшли країни ЄС.

А тим часом, пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

Раніше Трамп виступав за позбавлення фінансування ВООЗ.

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