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23 червня 2020, вівторок, 23:52 6
Економіка 2020-06-24T11:46:34+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд направив на фінансування червневих пенсій ще 1,5 млрд гривень

Пенсійний фонд направив на фінансування червневих пенсій ще 1,5 млрд гривень

Надежда Комендантова
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій
Пенсія.
Пенсія.

У вівторок, 23 червня, Пенсійний фонд України, відповідно до затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій за червень в той час, як українці отримають дві або три пенсії замість однієї після пенсійної реформи.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 36,3 млрд грн.

Фінансування пенсій у червні. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниФінансування пенсій у червні. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає.

Раніше серед преваг пенсійної реформи експерти називали те, що накопичувальна пенсія може бути передана у спадок.

В Україні 1 травня проіндексували пенсії.

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