Пенсійний фонд направив на фінансування червневих пенсій ще 1,5 млрд гривень

У вівторок, 23 червня, Пенсійний фонд України, відповідно до затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій за червень в той час, як українці отримають дві або три пенсії замість однієї після пенсійної реформи.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 36,3 млрд грн.

Фінансування пенсій у червні. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає.

Раніше серед преваг пенсійної реформи експерти називали те, що накопичувальна пенсія може бути передана у спадок.

В Україні 1 травня проіндексували пенсії.