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  • Більше 8 млн пенсіонерів в травні отримають підвищену пенсію: на скільки і кому підвищать виплати
02 травня 2020, субота, 06:14 9 Інфографіка
Економіка 2020-05-02T08:30:02+03:00
Українські Новини
Більше 8 млн пенсіонерів в травні отримають підвищену пенсію: на скільки і кому підвищать виплати

Більше 8 млн пенсіонерів в травні отримають підвищену пенсію: на скільки і кому підвищать виплати

Ярина Вацяк
ПФУ, підвищення пенсій, індексація пенсій, Пенсійний фонд, пенсія
Пенсія. Фото: pixabay.com
Пенсія. Фото: pixabay.com

Пенсійний фонд України в травні буде виплачувати проіндексовані пенсії.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремих категорій населення в 2020 році" Пенсійним фондом України проведена індексація пенсій з 1 травня", - йдеться в ньому.

Так, в ПФУ пояснили, що пенсії були перераховані із застосуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій у розмірі 1,11. Згідно зі згаданим рішенням уряду, розмір підвищення внаслыдок перерахунку не може бути менше ніж 100 гривень.

Инфограифка: ПФУІнфографіка: ПФУ

Крім того враховано, що розмір пенсійних виплат у пенсіонерів, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижче 2100 гривень.

Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 9,9 мільйона пенсіонерів. Розмір пенсій підвищено 8,36 мільйона осіб. Середній розмір підвищення - 259,41 гривень.

Виплата проіндексованих пенсій буде проводитись з 4 травня 2020 року у встановлені пенсіонерам дати виплат шляхом зарахування на рахунки в банках або через АТ “Укрпошта

Також в ПФУ зазначили, що в особистих кабінетах вебпорталу електронних послуг проіндексований розмір пенсії відображатиметься з 1 травня.

Як повідомляли Українські Новини, пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за травень.

Раніше на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень планували виділити 20 млрд.

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