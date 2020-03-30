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30 березня 2020, понеділок, 15:00 5
Верховна Рада і партії 2020-03-30T15:00:13+03:00
Українські Новини
Рада звільнила Ємця та Уманського

Рада звільнила Ємця та Уманського

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, звільнення, Ігор Уманський, Ілля Ємець
Ілля Ємець. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ілля Ємець. Фото: facebook.com/moz.ukr

Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллю Ємця, після того, як вони подали у відставку.

За звільнення Уманського в цілому проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, а за звільнення Ємця проголосував 271 депутат при необхідних 226, передають Українські Новини.

Рада призначила міністром фінансів Ігоря Уманського 4 березня поточного року.

З 9 січня 2008 року по 11 березня 2010 року Уманський обіймав посаду першого заступника міністра фінансів, при цьому з 8 квітня 2009 року по 11 березня 2010 року був виконуючим обов'язки міністра фінансів.

Кабмін запропонував депутатам призначити міністром фінансів Сергія Марченка, який раніше входив в команду експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є ексміністр фінансів Олександр Данилюк. Однак це рішення не було підтримане парламентом.

Звільнення міністра Іллі Ємця розглядалося без обговорення і його промови.

Ємець був призначений на посаду 4 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Рада провалила голосування за бюджет 2020.

 

 
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