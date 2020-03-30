Рада звільнила Ємця та Уманського

Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллю Ємця, після того, як вони подали у відставку.

За звільнення Уманського в цілому проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, а за звільнення Ємця проголосував 271 депутат при необхідних 226, передають Українські Новини.



Рада призначила міністром фінансів Ігоря Уманського 4 березня поточного року.



З 9 січня 2008 року по 11 березня 2010 року Уманський обіймав посаду першого заступника міністра фінансів, при цьому з 8 квітня 2009 року по 11 березня 2010 року був виконуючим обов'язки міністра фінансів.



Кабмін запропонував депутатам призначити міністром фінансів Сергія Марченка, який раніше входив в команду експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є ексміністр фінансів Олександр Данилюк. Однак це рішення не було підтримане парламентом.



Звільнення міністра Іллі Ємця розглядалося без обговорення і його промови.



Ємець був призначений на посаду 4 березня.



Як повідомляли Українські Новини, Рада провалила голосування за бюджет 2020.