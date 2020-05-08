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08 травня 2020, пʼятниця, 23:07 4 Документ
Кабмін 2020-05-08T23:15:01+03:00
Українські Новини
Майже 50 тисяч: Степанов за квітень отримав голу ставку

Майже 50 тисяч: Степанов за квітень отримав голу ставку

Надежда Комендантова
МОЗ, Максим Степанов, зарплати чиновників
Максим Степанов.
Максим Степанов.

В той час, як лікарям лікарні швидкої допомоги в Києві наполовину зменшили зарплату, заробітна плата міністра охорони здоров'я Максима Степанова за квітень ставновила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 26,9 тис. до 63,9 тис. гривень, державного секретаря - 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Степанову в квітні, становила 47 230 гривень, з яких посадовий оклад за 21 робочий день становив 47 230 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Олени Теряевой становила  26 988 гривень, заступників Ірини Микичак - 51 771 гривню, Ірини Шевченко - 46 206 гривень, Дмитра Луфера - 61 958 гривень, Дмитра Коваля - 63 917 гривень, Віктора Ляшка - 47 230 гривень, Світлани Шаталової - 26 988 гривень, держсекретаря Інни Солодкою - 47 230 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада звільнила Ємця з посади міністра охорони здоров'я і призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я, голосування за його кандидатуру проводилося вдруге.

Пізніше глава МОЗ Степанов звинуватив медреформу в залишенні 22 тисяч психічнохворих без догляду

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