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30 березня 2020, понеділок, 17:14 21
Верховна Рада і партії 2020-03-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Рада з другого разу призначила Степанова міністром охорони здоров'я

Рада з другого разу призначила Степанова міністром охорони здоров'я

Таня Войтюк
МОЗ, Максим Степанов, Верховна Рада, Ілля Ємець
Максим Степанов. Скріншот: засідання Верховної Ради
Максим Степанов. Скріншот: засідання Верховної Ради

Після того, як на першому голосуванні відмовилися призначити екс-губернатора Одеської області главою МОЗ, Верховна Рада підтвердила це рішення на повторному голосованиия і Максима Степанова призначили на посаду міністра охорони здоров'я.

За прийняття відповідного проекту постанови №3290 проголосувало 246 депутатів при необхідних 226, передають Українські Новини.

З січня 2017 року по квітень 2019 року Степанов обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

З 2011 року працював директором державного підприємства по виготовленню цінних паперів "Поліграфічний комбінат "Україна".

У 2008-2010 роках він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації Миколи Сердюка.

У 2003-2004 роках Степанов був першим заступником голови управління Державної податкової адміністрації в Києві, в 2004-2008 - головою ради директорів ТОВ "Республіканський правовий союз", у 2010-2011 - директором держпідприємства "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

Степанов закінчив Донецький національний медичний університет і Київський національний економічний університет.

Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Також було прийнято рішення призначити Марченка головою Міністерства фінансів замість Ігоря Уманського.

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