Джонсон вважає, що послаблювати карантин у Великобританії занадто рано

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно хворів на коронавірус, заявив, що не планує поки послаблювати карантинні обмеження, а також не знає, в який період це необхідно зробити Про це повідомляє Reuters.

За словами прем'єра, ослаблення карантину може призвести до другої хвилі епідемії.

"Ми просто не можемо зараз сказати, як швидко чи повільно або навіть коли ці зміни будуть зроблені, хоча, звичайно, уряд скаже про це набагато більше в найближчі дні. Ми також повинні визнати ризик повторного стрибка, ризик втратити контроль над вірусом і допустити поширення епідемії на колишньому рівні, тому що це буде означати не тільки нову хвилю смерті і хвороб, але і економічну катастрофу", - сказав прем'єр Великобританії.

Як повідомляли Українські Новини, з сьогоднішнього дня, Борис Джонсон повертається до своїх обов'язків.

Раніше Великобританія пішла на жорсткий карантин через коронавірус. Власті заборонили виходити з дому без потреби.

Великобританії вже 154 тисячі випадків коронавірусу, померли 20 795 осіб, одужали 778.