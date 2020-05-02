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  • Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу
02 травня 2020, субота, 22:15 8
Європа 2020-05-02T23:15:02+03:00
Українські Новини
Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу

Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу

Валерия Драгомирова
Борис Джонсон, Син, Керрі Саймондс
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson

Прем'єр Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс назвали наворожденного сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном. Ім'я Ніколас було вибрано на честь двох лікарів, які врятували життя главі уряду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.


Саймондс розповіла сказала, що дитина була названа на честь дідуся прем'єр-міністра Вілфреда і її дідуся Лоурі.

Малюк також був названий на честь двох лікарів, доктора Ніка Прайса і доктора Ніка Харта, які боролися за життя Бориса Джонсона, коли він був у реанімації з коронавірусом минулого місяця.

Вілфред Джонсон з'явився на світ вранці 29 квітня, незабаром після виходу прем'єра на роботу після Covid-19.

Саймондс також нещодавно тиждень провела в ліжку з симптомами хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр Британії Джонсон повернувся на роботу в понеділок, 27 квітня.

Раніше Великобританія пішла на жорсткий карантин через коронавірус. Заборонено виходити з дому без потреби.

Крім того, у Британії почали масово виробляти потенційну вакцину від коронавірусe.

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