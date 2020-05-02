Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу

Прем'єр Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс назвали наворожденного сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном. Ім'я Ніколас було вибрано на честь двох лікарів, які врятували життя главі уряду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.



Саймондс розповіла сказала, що дитина була названа на честь дідуся прем'єр-міністра Вілфреда і її дідуся Лоурі.

Малюк також був названий на честь двох лікарів, доктора Ніка Прайса і доктора Ніка Харта, які боролися за життя Бориса Джонсона, коли він був у реанімації з коронавірусом минулого місяця.

Вілфред Джонсон з'явився на світ вранці 29 квітня, незабаром після виходу прем'єра на роботу після Covid-19.

Саймондс також нещодавно тиждень провела в ліжку з симптомами хвороби.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єр Британії Джонсон повернувся на роботу в понеділок, 27 квітня.



Раніше Великобританія пішла на жорсткий карантин через коронавірус. Заборонено виходити з дому без потреби.



Крім того, у Британії почали масово виробляти потенційну вакцину від коронавірусe.