Стан госпіталізованого через коронавірус Бориса Джонсона покращився

Переведений в реанімацію через коронавірус прем'єр-міністр Борис Джонсон поступово йде на поправку, проте на даний момент все ще перебуває в реанімації. Про це повідомляє National Post з посиланням на канцлера казначейства Ріші Сунака.

Як передає Сунак, Джонсон вже може сидіти і спілкуватися з медпрацівниками.

"Прем'єр-міністр усе ще перебуває в реанімації, однак його стан поліпшується. Він вже сидить на ліжку і з задоволенням спілкується з працівниками лікарні", - розповів Сунак.

Загальна смертність в лікарнях Великобританії від COVID-19 збільшилася на 938 - до 7097 осіб за станом на 7 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Джонсону стало погано 27 березня, коли у нього виявили позитивний тест на коронавірус.

За порадою медичної бригади лікарні Святого Томаса в Лондоні, де він проходить лікування, Джонсона помістили у відділення інтенсивної терапії. В Лондон вилетіли американські лікарі, щоб запропонувати медичну допомогу.

Тим часом, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні проведе перше засідання після місячної ізоляції.