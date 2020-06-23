Екс-президента Киргизстану Атамбаєва посадили на 11 років із конфіскацією майна

Суд у Бішкеку (Киргизстан) визнав колишнього президента Алмазбека Атамбаєва винним у корупції по справі про незаконне звільнення з-під варти кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

У список майна, яке підлягає конфіскації, увійшли п'ять автомобілів, земельні ділянки у Чуйській та Іссик-Кульськоій областях Киргизії. Також конфіскуються компанії ВАТ "Медіа Форум" Тзов "Форум", "Автомаш" і телеканал "Квітень", а також рахунки і цінні папери у деяких киргизьких банках.

"Суд постановив визнати Алмазбека Атамбаєва винним в організації корупції і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років і два місяці з позбавленням державних нагород та конфіскацією майна", — оголосив суддя.

У справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Батукаєва в корупції підозрюють 19 колишніх чиновників Киргизстану. 14 підозрюваних підписали угоди про співпрацю зі слідством.

Як повідомляли Укранїнські Новини, 7 серпня 2019 року, спецслужби Киргизстану спробували штурмувати резиденцію Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш в 20 км від Бішкека. Але зробити їм цього не вдалося, оскільки на захист ексглави держави стали його прихильники, в ході чого виник жорстокий конфлікт, де загинула людина.

Раніше експрезидент Киргизтану Бакієв став громадянином Білорусі.