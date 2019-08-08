У Киргизстані затримали екс-президента

Силовики затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.\r\nШтаб екс-президента повідомив, що він вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш, пише "Радіо Свобода".\r\nРаніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати і оточили будинок. Це сталося після того, як прихильники екс-президента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.\r\n7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.\r\nАтамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецпризначенець загинув, понад 50 людей були травмовані.\r\nАтамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під час жорстокого конфлікт між екс-президентом Киргизії і спецназом загинула людина.\r\n30 жовтня 2011 року на президентських виборах в Киргизстан переміг прем'єр-міністр країни Алмаз Атамбаєв. Його тоді підтримали 62,95% виборців. 1 грудня 2011 року Атамбаєв офіційно вступив на посаду глави держави.\r\n \r\n