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08 серпня 2019, четвер, 18:20 123
Азія 2019-08-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
У Киргизстані затримали екс-президента

У Киргизстані затримали екс-президента

Алмазбек Атамбаєв Фото: Open KG
Алмазбек Атамбаєв Фото: Open KG

Силовики затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Штаб екс-президента повідомив, що він вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш, пише "Радіо Свобода".

Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати і оточили будинок. Це сталося після того, як прихильники екс-президента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецпризначенець загинув, понад 50 людей були травмовані.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.

Як повідомляли Українські Новини, під час жорстокого конфлікт між екс-президентом Киргизії і спецназом загинула людина.

30 жовтня 2011 року на президентських виборах в Киргизстан переміг прем'єр-міністр країни Алмаз Атамбаєв. Його тоді підтримали 62,95% виборців. 1 грудня 2011 року Атамбаєв офіційно вступив на посаду глави держави.

 

 

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