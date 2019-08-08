Під час жорстокого конфлікту між екс-президентом Киргизії і спецназом загинула людина

7 серпня спецслужби Киргизстану спробували затримати Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш в 20 км від Бішкека. Проте на захист колишнього президента встали його прихильники, і силовикам затримати його не вдалося. Як повідомляє "Радіо Свобода", в процесі операції постраждали 52 особи, один зі спецназівців помер.

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За словами чиновника, соратники які заступилися за нього були беззбройні, а сам він стріляв при спробі його затримати, передає російська служба BBC

"У моїх прихильників не було навіть рогатки, це все брешуть по телевізору. Я стріляв, коли хлопці пішли на третій поверх. Намагався не потрапляти в хлопців", - заявив він у четвер.

Атамбаєв також підтвердив інформацію, що кілька спецназівців, які брали участь в операції, були взяті в заручники після спроби штурму.

"Це чиїсь діти, і я розумію це. Ми їх обов'язково відпустимо. Більшість ми відпустили ще вчора", - пообіцяв він.

Колишній президент заявив, що має намір у четвер вивести своїх прихильників на безстроковий мітинг у Бішкеку з вимогою відставки чинного президента.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков на засіданні Ради безпеки у четвер звинуватив свого попередника в порушенні основного закону країни.

"Алмазбек Атамбаєв, надавши жорсткий збройний опір проведенню слідчих заходів в рамках закону, грубо порушив Конституцію і закони Киргизії... Обов'язок держави - забезпечення неухильного дотримання вимог закону всіма громадянами", - заявив він.

Держкомітет Національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану закликав громадян країни не відгукуватися на заклики "до протиправних акцій", які надходять з боку окремих сил, зацікавлених у дестабілізації обстановки".

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня 2011 року на президентських виборах у Киргизстані, за підрахунками 95% бюлетенів, переміг прем'єр-міністр країни Алмаз Атамбаєв. Його підтримали 62,95% виборців. 1 грудня 2011 року Алмазбек Атамбаєв офіційно вступив на посаду глави киргизького держави.

27 червня парламент Киргизстану позбавив Алмазбека Атамбаєва недоторканності, яка покладена йому як колишньому главі держави. Перед цим депутати передали у прокуратуру перелік звинувачень на адресу Атамбаєва, частину з них відомство підтримало. За версією парламентаріїв, Атамбаєв причетний до корупції при модернізації Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Бішкека, незаконної трансформації земель, звільнення за підробленими медичними довідками кримінального авторитета Азіза Батукаєва, узурпації влади та інших незаконних дій.