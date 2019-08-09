В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева

Четвертого президента Кыргызстана перевели в Сизо до 26 августа. Об этом 24 Кг сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, в Государственном комитете национальной безопасности провел выездное заседание судья Первомайского района Бишкека Адылбек Субанкулов. Суд постановил арестовать Атамбаева до 26 августа — на время следственных мероприятий.

"Никто не предъявил никаких документов о задержании, в том числе о принудительном приводе. Обещали, что их представят сегодня. Никто не реагировал, что документы были подготовлены до вручения уведомления по подозрению по делу Азиза Батукаева. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения", — сказал Сергей Слесарев.

7 августа киргизские силовики начали штурм резиденции 62-летнего Атамбаева в селе Кой-Таш. Ему предъявили обвинения по пяти пунктам, включая коррупцией, злоупотреблением властью и незаконным обогащением. Попытка штурма провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

8 августа штаб экс-президента сообщил, что он решил сам сдаться правоохранителям. После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.

В спецоперации по задержанию Атамбаева уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети.

Алмазбеку Атамбаеву предъявлены предварительные обвинения, однако пока не известно, по каким статьям Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа во время жестокого конфликта между экс-президентом Киргизии и спецназом погиб человек, всего пострадало 52 человека