На колишню першу леді Киргизстану Раїсу Атамбаєву відкрили кримінальне провадження

На дружину колишнього президента Киргизстану Раїсу Атамбаєву відкрили кримінальну справу. Про це передає Радіо Азаттик.

Згідно з даними відомства, на дружину колишнього президента Алмазбека Атамбаєва Раїсу Атамбаєву відкрили кримінальне провадження в рамках справи колишнього завідувача відділом судової реформи та законності апарату президента Манаса Арабаєва. Про це журналістам заявила сама колишня перша леді Киргизстану.

"Зараз я дізналася, що в рамках справи Арабаева з сьогоднішнього дня на мене відкриваються кримінальні справи. Хочу сказати, що я ніколи не втручалася у справи суддів, я знала, що політика - це брудна справа, і намагалася не втручатися в неї. Я навіть не знаю жодного суддю ", - сказала Атамбаєва.

Дану інформацію підтвердили в Генеральній прокуратурі "Азаттик". Матеріали зареєстровані в Єдиному реєстрі злочинів і проступків (ЄРЗП).

Манас Арабаєв був затриманий 2 червня, на нього було відкрито кримінальну справу за статтею "Корупція". За даними Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки (ДКНБ), він підозрюється в зловживанні посадовим становищем в інтересах окремих злочинних груп, які здійснили рейдерське захоплення об'єктів підприємництва іноземних інвесторів.

2 липня в ефірі телеканалу "Ала-Тоо 24" була показана програма, в якій заявлялося про причетність дружини колишнього президента Раїси Атамбаєвої до рейдерського захоплення майна зарубіжних інвесторів. У сюжеті Манас Арабаєв дав відповідні свідчення правоохоронним органам. 5 липня Арабаєва випустили під домашній арешт. Запобіжний захід змінив Первомайський районний суд Бішкека.

За словами екс-першої леді старший син Атамбаєва Сейітбек Атамбаєв був по-звірячому побитий.

Старший син Алмазбека Атамбаєва Сейітбек Атамбаєв. Фото:kaktus.media

"Сейітбек в гіпсі кожен день змушений приходити на допити в ДКНБ, МВС. На нашу сім'ю йде сильне гоніння, на племінника Атамбаєва відкрито вже дві кримінальні справи", - додала Раїса Атамбаєва.

Стало відомо, що правоохоронцями почали проводитися масові обшуки членів сім'ї Атамбаєва. Так, за словами Раїси Атамбаєвої, 10 міліціонерів увірвалися в будинок тестя старшого сина і грубим чином провели обшуки без надання будь-якого ордера або документів на дозвіл обшуку.

Будинок Атамбаєвих в Кой-Таші. Фото: kg.akipress.org

У державній резиденції "Ала-рча" владою був опечатаний будинок Атамбаєва. Членам сім'ї доступ до особистих речей в будинку заборонений. Дружина чиновника зробила акцент на тому, що будинок був побудований на особисті кошти Атамбаєвих. Крім того, був заарештований особистий рахунок сім'ї Атамбаєва, який існував з 2002 року.

Будинок Алмазбека Атамбаєва в державній резиденції"Ала-рча" Фото: kaktus.media

Дружина екс-президента передбачає, що будинок, в якому зараз перебуває сім'я Атамбаєвих в Кой-Таші також буде арештований. Тоді, вона з дітьми залишиться на вулиці. Вона зазначила, що на родині не зареєстровано більше жодної одиниці житла.

"За допомогою вас, журналістів, я хочу звернутися до глави держави ... Адже ми всі прекрасно знаємо, що правителі минулого ніколи не переслідували дружин своїх супротивників, їх дітей, їх сім'ї, тому що це було нижче їх гідності. Хіба вигідна буде ця ситуація для його репутації, для всього народу Киргизстану і світової спільноти? Яким управителем він збирається залишитися для майбутніх поколінь? ", - додала Атамбаєва.

14 серпня один з синів Алмазбека Атамбаєва Кадир Атамбаєв дав інтерв'ю "Новому Часу", в якому він розповів, як йдуть справи всередині сім'ї чиновника.

"Батько завжди вчив нас не здаватися. Тому, ми зберігаємо присутність духу", - сказав син чиновника.

На запитання кореспондента: "Ви залишитеся тут жити або вас можуть виселити?", - Кадир Атамбаєв відповів:

"Я повинен бути тут. Я повинен жити тут. Це земля моїх предків".

Як повідомляли Українські Новини 7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому пред'явили звинувачення за п'ятьма пунктами, включаючи корупцію, зловживанням владою і незаконним збагаченням. 8 серпня штаб екс-президента повідомив,

Що Алмазбек Атамбаєв вирішив сам здатися правоохоронцям.