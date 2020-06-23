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23 червня 2020, вівторок, 18:30 6
Світ 2020-06-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
У Делі з 25 розкішних готелів зроблять шпиталі для хворих на коронавірус

У Делі з 25 розкішних готелів зроблять шпиталі для хворих на коронавірус

Елизавета Кесельман
Вакцина від коронавірусу, Карантин в Індії, Карантин в Азії, Хворі на коронавірус
Готель. Фото: pixabay
Готель. Фото: pixabay

У той час, як рух однієї з найдавніших залізниць в Азії було вперше зупинено за 167 років через коронавірус, в Індії, яка може стати однією з країн - виробників вакцини від коронавірусу, з 25 розкішних готелів в Делі зроблять шпиталі для хворих на коронавірус. Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з інформацією відомства, готелі будуть приймати хворих з легким або середнім ступенем тяжкості.

Готелі забезпечать близько 15 тисяч місць. Однак за словами головного міністра Делі Арвінда Кейріваля, столиці буде потрібно 150 тисяч лікарняних ліжок до кінця липня. За оцінками фахівців, до цього часу кількість хворих має сягнути півмільйона людей.

Співробітники готелів проходять навчання по догляду за хворими COVID-19, щоб у разі потреби допомогти лікарям. Але водночас, персонал готелів побоюється за своє здоров'я і неохоче приймає план уряду.

Керівництва частини готелів вже заявили, що проти рішення влади. Вони повідомили, що пріоритетом залишається здоров'я персоналу готелів. Ще один негативний фактор — подальші фінансові збитки. Субсидій готелі не отримають, але зобов'язані будуть здавати номери за низькими цінами — $66 за номер (5 тисяч рупій). У цю ціну входить і харчування.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що вакцина від коронавірусу буде готова в 2021 році.

Тим часом, Британія тестує  потенційну вакцину від коронавірусу.

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