В Індії через коронавірус поїзда перероблять в лікарні

В Індії, де спостерігаються одні з найбільш критичних карантинних заходів через коронавірус, влада вирішила обладнати в вагонах поїздів лікарні для заражених інфекції Covid-19. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що рух однієї з найдавніших залізниць в Азії було вперше зупинено за 167 років. Як правило, Індійські залізниці курсують понад 20 тисяч пасажирських поїздів в день на міжміських і приміських маршрутах із 7 349 станцій по всій Індії. При цьому, вантажні потяги або товарні потяги, як їх називають в Індії, залишаються в робочому стані і не припиняють свій рух. Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com\/miYO3LOGfN — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020 Зокрема, влада дали завдання визначити вагони, не обладнані кондиціонерами, які більше не працюють на пасажирських маршрутах, щоб перетворити їх у лікарні, і підготувати їх до використання у разі надзвичайної ситуації. Перші 5000 ізоляторів будуть готові протягом двох тижнів, і, якщо необхідно, можна буде переобладнати ще кілька вагонів протягом 48 годин. За даними Університету Джона Хопкінса, 1 квітня в Індії було зареєстровано 4288 випадків захворювання Covid-19, в тому числі 117 смертей - відносно невелике число для країни з населенням 1,3 мільярда чоловік. Хоча система лікарень в Індії ще не перевантажена, перепрофільовані потяги можуть послабити деяке навантаження, якщо число пацієнтів з коронавірусом почне рости. Як повідомляли Українські Новини, поліцейські в Індії почали розганяти порушників карантину сльозогінним газом а на Філіппінах президент дозволив відкривати вогонь по тих, хто порушує правила самоізоляції.