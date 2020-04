В Індії через коронавірус поїзда перероблять в лікарні

В Індії, де спостерігаються одні з найбільш критичних карантинних заходів через коронавірус, влада вирішила обладнати в вагонах поїздів лікарні для заражених інфекції Covid-19. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що рух однієї з найдавніших залізниць в Азії було вперше зупинено за 167 років.

Як правило, Індійські залізниці курсують понад 20 тисяч пасажирських поїздів в день на міжміських і приміських маршрутах із 7 349 станцій по всій Індії.

При цьому, вантажні потяги або товарні потяги, як їх називають в Індії, залишаються в робочому стані і не припиняють свій рух.

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020

Зокрема, влада дали завдання визначити вагони, не обладнані кондиціонерами, які більше не працюють на пасажирських маршрутах, щоб перетворити їх у лікарні, і підготувати їх до використання у разі надзвичайної ситуації.

Перші 5000 ізоляторів будуть готові протягом двох тижнів, і, якщо необхідно, можна буде переобладнати ще кілька вагонів протягом 48 годин.

За даними Університету Джона Хопкінса, 1 квітня в Індії було зареєстровано 4288 випадків захворювання Covid-19, в тому числі 117 смертей - відносно невелике число для країни з населенням 1,3 мільярда чоловік.

Хоча система лікарень в Індії ще не перевантажена, перепрофільовані потяги можуть послабити деяке навантаження, якщо число пацієнтів з коронавірусом почне рости.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські в Індії почали розганяти порушників карантину сльозогінним газом а на Філіппінах президент дозволив відкривати вогонь по тих, хто порушує правила самоізоляції.