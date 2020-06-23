Долар продовжує падати, а євро подорожчав. Курс валют на 23 червня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 червня на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, а курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,38 коп. до 29,6212 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,50 коп. до 30,0985 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Доллар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5615 26,7952 29,6212 30,0985 3,32 3,94 Максимальний 26,6500 27,0000 29,9300 30,6000 3,76 5,00 Мінімальний 26,3500 26,7000 29,3000 29,8900 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD.

Також повідомлялося, як змінився офіційний курс за тиждень.