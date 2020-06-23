підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 10:54 20
Економіка 2020-06-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати, а євро подорожчав. Курс валют на 23 червня

Долар продовжує падати, а євро подорожчав. Курс валют на 23 червня

Анна Рудык
Курс, курс рубля, курс долара, курс євро, курс в обмінниках
Курс долара
Курс долара

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 червня на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, а курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,38 коп. до 29,6212 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,50 коп. до 30,0985 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Доллар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5615 26,7952 29,6212 30,0985 3,32 3,94
Максимальний 26,6500 27,0000 29,9300 30,6000 3,76 5,00
Мінімальний 26,3500 26,7000 29,3000 29,8900 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD.

Також повідомлялося, як змінився офіційний курс за тиждень.

Більше новин про: Курс курс рубля курс долара курс євро курс в обмінниках

Рубль на початку тижня зріс. Курс російської нацва...
Гривня продовжує дорожчати. Офіційний курс валют н...
Долар і євро продовжують падати після вихідних. Ку...
Рубль в кінці робочого тижня обвалився. Курс росій...
В Україні за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі
Вибух на Позняках: знайшли тіло п'ятого загиблого
Новини
Сильні дощі з грозами та шквали. Українців попередили про небезпечну погоди 12:11
З початку року фахівці "Рівнегазу" виявили крадіжок газу майже на мільйон гривень 12:01 Прес-реліз
Бойовики продовжують мінувати території на ділянці розведення біля Петрівського, — українська сторона СЦКК 12:00
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла 11:45
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
більше новин
Прибуток банків у травні різко зменшився і становить майже 4 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok