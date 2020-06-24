В Україні змінився графік робочого дня: скільки годин будуть працювати українці

В той час, як в Україні продовжили адаптований карантин, а деякі регіони почали посилювати обмеження через зростання захворюваності на коронавірус, уряд пропонує змінити графік робочого дня під час карантинних обмежень. Про це йдеться в постанові №500 Кабінету міністрів, передають Українські Новини.

Кабінет міністрів на період карантину, щоб зменшити скупчення людей, рекомендує створити гнучкий графік робота.

Рекомендації стосуються:

Органів державної влади.

Підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Зокрема, передбачається різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційне (надомну роботу.

Таким чином, у Кабміні вважають, що зміна графіка роботи зменшить кількість зараження коронавірусом.

Рекомендується встановити початок робочого дня о 10 або пізніше суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у таких видах економічної діяльності:

оптова і роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштова та кур'єрська діяльність;

тимчасове розміщування й організація харчування;

страхова діяльність;

освіта;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Також Кабінет Міністрів рекомендує обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям розробити спільно з органами місцевого самоврядування та підприємцями питання про можливості введення на період дії карантину графіків роботи. Передбачають різний час початку і закінчення робочого дня в залежності від територіального розташування, галузевої приналежності, специфіки виконання робіт або надання послуг.

За новим графіком з 23 червня почали працювати Київська міська держадміністрація та районні держадміністрації.

Адміністративний комплекс на вулиці Хрещатик, 36 та районні в місті Києві державні адміністрації будуть працювати в такому режимі:

Понеділок - четвер: з 8:00 до 17:00;

П'ятниця: з 8:00 до 15:45;

перерва: з 12:00 до 12:45.

Як повідомляє OBOZREVATEL, журналісти звернулися за коментарем до "Нової пошти" та кількох мереж спортивних залів. Нам пояснили: поки нічого про новий графік не чули, але при цьому запевнили, що виконуватимуть усі ухвалені на державному рівні правила.

Нових графіків дійсно поки немає. Територіальні комісії самостійно ухвалюють рішення, як змінюватиметься робочий день в їхніх населених пунктах. Як розповіла начальниця відділу з питань цивільного захисту населення Уманського виконкому Олена Опришко, рішення комісії буде обов'язковим до виконання як для державних, так і для приватних підприємств.

"Рішення ухвалюється за рекомендацією головного санітарного лікаря регіону. Не думаю, що будуть якісь проблеми з виконанням. Регіональні відділення Пенсійного фонду донесуть своїм підрозділам, Центри надання адміністративних послуг підпорядковуються місцевій владі, та й приватні роботодавці зобов'язані виконувати рішення комісії й будуть це робити", – зазначає Опришко.

"Якщо всіх перевести на роботу з 10-ї години, то ми побачимо, що скупчення людей залишилося, але якщо раніше концентрація була о 8-9 годині, то зараз буде о 10-11 годині. Тому хтось має виходити на роботу о 8-й годин, хтось – об 11-й", – передбачає юрист Олександр Плахотник.

При цьому експерт додає: якщо буде інструкція, наприклад, для продуктових магазинів відкриватися з 9-ї ранку, а вони продовжать працювати з 7-ї, цілком можливо, що їх можуть оштрафувати на 17 тис. грн за порушення карантинних обмежень.

"Ті, хто працює цілодобово, теж, ймовірно, мають свої другі зміни перевести на той час, за якого працівники не будуть в годину пік добиратися на роботу. Але це все залежить від того, як рішення пропишуть територіальні комісії", – додає Плахотник.

Роботодавцям пропонують взяти на себе відповідальність

"На період дії карантину з метою обмеження скупчення громадян у транспорті і на шляхах проходження на роботу/з роботи застосовувати там, де це можливо, гнучкий режим робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу", – йдеться у постанові Кабміну.

Роботодавці самі повинні ухвалювати рішення, як вони розділять робочий час, кого переведуть на дистанційну роботу тощо.

Олена Опришко впевнена: посилення карантину в тому чи іншому вигляді буде ефективним. До послаблень кількість хворих була значно меншою, зараз через те, що українці розслабилися і перестали самостійно обмежувати число контактів, вірус активно набирає обертів.

Можливо, нове обмеження дозволить повернути ситуацію під контроль, при цьому від рішень місцевої влади, відповідального ставлення кожного роботодавця і обережності кожного українця залежить, як швидко закінчиться карантин і скільки осіб заразиться в нашій країні.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зазначає, що ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються і економіка буде відновлюватися довше, ніж прогнозувалося.

Тим часом МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантину.