Ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються, — НБУ

НБУ відзначає, що ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються і економіка буде відновлюватися довше, ніж прогнозувалося. Про це йдеться у підсумках дискусії комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку з питання облікової ставки, передають Українські Новини. У ході засідання члени КМП відзначили, що поступове згортання карантину сприяло пожвавленню економічної активності. У той же час істотним є ризик того, що негативний вплив пандемії COVID-19 буде більш глибоким і тривалим, ніж прогнозувалося. Сплеск безробіття і слабка динаміка зростання зарплат сповільнять відновлення споживання. Інвестиційний попит також буде пригніченим, зокрема внаслідок погіршення фінансових показників і очікувань підприємств. Економіка вимагає як фіскальних, так і монетарних стимулів. НБУ зазначає, що збереження низької інфляції дозволяє проводити стимулюючу економічну політику. Члени КМП були одностайні щодо необхідності зниження облікової ставки в червні на 200 б.п. до 6%. У той же час щодо подальшої динаміки облікової ставки очікування членів КМП розділилися. На думку переважної більшості присутніх, зберігається суттєва невизначеність, пов'язана з тривалістю та інтенсивністю карантину, а також швидкістю відновлення споживчого попиту та економічної активності як в Україні, так і в світі, що буде впливати і на інфляційну динаміку. Частина членів КМП не бачать перспектив швидкого відновлення споживчого попиту в короткостроковому періоді. В такому випадку баланс інфляційних ризиків дозволить Національному банку знижувати ключову ставку нижче нейтрального (рівноважного) рівня. Завдяки безпрецедентним заходам монетарного пом'якшення в інших країнах рівень нейтральної ставки для України може зрушитися в меншу сторону. Як повідомляли Українські Новини, НБУ прогнозує скорочення економіки у 2-му кварталі 2020. Раніше в НБУ заявляли, що в Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину.