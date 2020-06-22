Ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються, — НБУ

НБУ відзначає, що ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються і економіка буде відновлюватися довше, ніж прогнозувалося.

Про це йдеться у підсумках дискусії комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку з питання облікової ставки, передають Українські Новини.

У ході засідання члени КМП відзначили, що поступове згортання карантину сприяло пожвавленню економічної активності.

У той же час істотним є ризик того, що негативний вплив пандемії COVID-19 буде більш глибоким і тривалим, ніж прогнозувалося.

Сплеск безробіття і слабка динаміка зростання зарплат сповільнять відновлення споживання.

Інвестиційний попит також буде пригніченим, зокрема внаслідок погіршення фінансових показників і очікувань підприємств.

Економіка вимагає як фіскальних, так і монетарних стимулів.

НБУ зазначає, що збереження низької інфляції дозволяє проводити стимулюючу економічну політику.

Члени КМП були одностайні щодо необхідності зниження облікової ставки в червні на 200 б.п. до 6%.

У той же час щодо подальшої динаміки облікової ставки очікування членів КМП розділилися.

На думку переважної більшості присутніх, зберігається суттєва невизначеність, пов'язана з тривалістю та інтенсивністю карантину, а також швидкістю відновлення споживчого попиту та економічної активності як в Україні, так і в світі, що буде впливати і на інфляційну динаміку.

Частина членів КМП не бачать перспектив швидкого відновлення споживчого попиту в короткостроковому періоді.

В такому випадку баланс інфляційних ризиків дозволить Національному банку знижувати ключову ставку нижче нейтрального (рівноважного) рівня.

Завдяки безпрецедентним заходам монетарного пом'якшення в інших країнах рівень нейтральної ставки для України може зрушитися в меншу сторону.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ прогнозує скорочення економіки у 2-му кварталі 2020.

Раніше в НБУ заявляли, що в Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину.