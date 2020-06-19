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19 июня 2020, пятница, 11:48 1053
Кабмин 2020-06-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина

Минздрав хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина

Елена Новикова
Минздрав, Карантин, карантин в Украине, Штрафы за нарушение карантина, Соблюдение карантина, Карантинные ограничения
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения намерено инициировать ужесточение контроля за соблюдением карантинных ограничений, в то время, как новые условия карантина начнут действовать с 22 июня.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы со стороны министерства будем инициировать максимально жесткий контроль относительно соблюдения теми или иными заведениями условий карантина. Речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах", - сказал он.

Степанов отметил, что в некоторых регионах должны вводится жесткие меры в части ограничения работы некоторых заведений, в частности, ночных клубов.

"Мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей", - сообщил министр.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.

17 марта Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

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