Минздрав хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина

Министерство здравоохранения намерено инициировать ужесточение контроля за соблюдением карантинных ограничений, в то время, как новые условия карантина начнут действовать с 22 июня.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы со стороны министерства будем инициировать максимально жесткий контроль относительно соблюдения теми или иными заведениями условий карантина. Речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах", - сказал он.

Степанов отметил, что в некоторых регионах должны вводится жесткие меры в части ограничения работы некоторых заведений, в частности, ночных клубов.

"Мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей", - сообщил министр.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.

17 марта Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.