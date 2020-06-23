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23 червня 2020, вівторок, 16:38 24
Події 2020-06-23T18:31:03+03:00
Українські Новини
У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут

У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут

Валерия Драгомирова
Підтоплення, повінь, Підйом рівня води, Підвищення рівня води, повінь в Чернівцях, Прут

У річці Прут очікується підняття води в межах міста Чернівців приблизно на 6,5 метрів через сильні дощі. Крім того, внаслідок негоди, яка залишила без електрики понад дві сотні будинків, у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і попередив громадян про можливу евакуацію.

"Наголошую, що це прогнозовані показники, ми будемо їх уточнювати, але вже сьогодні ми застерігаємо і просимо всі служби підприємства, людей, які живуть поблизу річки Прут, забезпечити максимальну безпеку власних помешкань, бути готовими у разі потреби до евакуації", - заявив губернатор.

Сергій Осачук повідомив також, що в Новоселицькому районі в межах села Моршинцы рівень води у річці Прут може піднятися до 10 метрів.

"Максимальний підйом води відбуватиметься з 21:00 до 03:00 наступного дня, також паводок затримається мінімум на добу, падіння води почнеться тільки з 25 червня. Ця обставина спровокує ситуацію, коли маленькі притоки річки Прут будуть виходити з берегів", - застеріг Сергій Осачук.

Рівень води у річці Прут (у межах міста Чернівці) станом на 23 червня:

  • 8:00 - 428 см
  • 9:00 - 423 см
  • 10:00 - 422 см
  • 11:00 - 417 см
  • 12:00 - 409 см
  • 13:00 - 405 см
  • 14:00 - 402 см
  • 15:00 - 400 см
  • 16:00 - 401 см
  • 17:00 - 404 см

Зазначається, що критичною є позначка вище ніж 5 метрів.

Як повідомляли Українські Новини, на Прикарпатті через сильні зливи село пішло під воду.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків негоди.

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