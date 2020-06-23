У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут

У річці Прут очікується підняття води в межах міста Чернівців приблизно на 6,5 метрів через сильні дощі. Крім того, внаслідок негоди, яка залишила без електрики понад дві сотні будинків, у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і попередив громадян про можливу евакуацію. "Наголошую, що це прогнозовані показники, ми будемо їх уточнювати, але вже сьогодні ми застерігаємо і просимо всі служби підприємства, людей, які живуть поблизу річки Прут, забезпечити максимальну безпеку власних помешкань, бути готовими у разі потреби до евакуації", - заявив губернатор. Сергій Осачук повідомив також, що в Новоселицькому районі в межах села Моршинцы рівень води у річці Прут може піднятися до 10 метрів. "Максимальний підйом води відбуватиметься з 21:00 до 03:00 наступного дня, також паводок затримається мінімум на добу, падіння води почнеться тільки з 25 червня. Ця обставина спровокує ситуацію, коли маленькі притоки річки Прут будуть виходити з берегів", - застеріг Сергій Осачук. Рівень води у річці Прут (у межах міста Чернівці) станом на 23 червня: 8:00 - 428 см 9:00 - 423 см 10:00 - 422 см 11:00 - 417 см 12:00 - 409 см 13:00 - 405 см 14:00 - 402 см 15:00 - 400 см 16:00 - 401 см 17:00 - 404 см Зазначається, що критичною є позначка вище ніж 5 метрів. Як повідомляли Українські Новини, на Прикарпатті через сильні зливи село пішло під воду. Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків негоди.