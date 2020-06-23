В Україну йде циклон з погодним "атракціоном": синоптик попередила про зливи і смерчі

І Україні продовжить вирує негода і у вівторок 23 червня, в той час, як цього тижня українців очікує весь спектр погодних явищ: спека, грози, дощі, похолодання і знову спека. Сильні дощі очікуються на заході країни, а також доберуться до низки центральних областей і столиці. Температура повітря протягом тижня коливатиметься від 19 до 33 градусів в залежності від регіону.

Про це написала на совїй сторнці в соцмережі у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, над західною частиною України знову буде "кружляти" циклон, у зв'язку з чим дощі ще посиляться.

"Шанси на періодичні сильні зливи поширяться до Вінницької та Житомирської областей. Ввечері – у Київській області. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі. Більше сонця і сухої погоди передбачається на півдні України, біля Кропивницького з районами, Черкаській, Луганській та Донецькій областях. Температура повітря вночі 15-22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на заході 19-24, на сході – 28-33, на півночі, в центрі і на півдні – 24-29", – написала Діденко.

У Києві вівторок буде з дощами і грозами. Увечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквали, град. 23 червня температура повітря в столиці трохи знизиться, очікується 26-27 градусів.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що ще трохи знизиться температура в середу, 24 червня, – до 24 градусів. А ось у другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову очікується зниження температури повітря.

"Такі погодні атракціони, різкі перепади атмосферного тиску, температури повітря, миттєвого зміни сонячної погоди на сильний злива – випробування для людей з порушеним вестибулярним апаратом, для осіб з серцево-судинні, бронхо-легеневими проблемами", – додала вона.

Погода. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Водночас, як пише видання SuperAgronom, протягом тижня в Україні буде панувати прохолодна дощова погода.

У першій половині тижня з 22 по 25 червня в Україні вируватиме справжня негода. Цей період принесе дощі, грози, шквали, місцями з градом.

За даними моніторингу Метео Фарм, починаючи з 23 по 24 червня в епіцентрі дощової хвилі виявляться західні, північні і центральні області, на решті території прогнозуються несуттєві опади.

"Нічні температури на більшій частині території будуть знаходитися в межах +13...+20°С, лише на півдні - +15... +21°С. Денна температура в північних і центральних областях становитиме +21...+29°С, на заході прохолодніше - +20...+27°С Тепліше на сході і півдні +23 ...+30°С. Температура ґрунту майже на всій території України буде перебувати в межах +13...+19°С, лише на сході і півдні підніметься до +22°С", - свідчать дані прогнозу.

У період з 26 по 28 червня дощі майже припиняться, лише в західних областях час від часу будуть спостерігатися короткочасні опади. Переважатиме сонячна погода з невеликою хмарністю. Температурні показники поповзуть вгору. Нічні температури будуть коливатися від +14 до + 20 С. Денна температура в західних областях лише +25 ... 27°С, в північних і центральних областях підвищиться до +26... +30°С. В східних і південних областях +27...+31°С тепла. Температура ґрунту в західних областях +14...+17°С, у північних та центральних +14...+19°С. В східних і південних областях цей показник досягне позначки +16...+21°С. Вітер переважатиме північний, північно-східного напрямку 2-5 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Крім того, літо 2020 теж буде неспокійним з погодної точки зору. Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.