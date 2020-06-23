підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 16:28 10
Фінанси 2020-06-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Курс валют на 24 червня: гривня продовжує зміцнюватися

Курс валют на 24 червня: гривня продовжує зміцнюватися

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют на 23 червня
Курс валют на 23 червня

У той час, як курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 червня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2278
1 долар США 26,6078
1 швейцарський франк 28,1534
10 ієн 2,4899
10 російських рублів 3,8708
1 євро 30,1227

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, а курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 22 червня.

Тим часом, прибуток банків у травні різко зменшився і становить майже 4 млрд гривень.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро курс гривні

Гривня продовжує дорожчати. Офіційний курс валют н...
Долар продовжує падати, а євро подорожчав. Курс ва...
Долар і євро продовжують падати після вихідних. Ку...
Гривня продовжує зростати в ціні. Курс валют на 23...
Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Новини
Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі 18:36 Документ
Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США 17:57
Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок 17:55
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко 17:34
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок 17:28
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok