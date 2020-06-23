Курс валют на 24 червня: гривня продовжує зміцнюватися

У той час, як курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 червня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2278 1 долар США 26,6078 1 швейцарський франк 28,1534 10 ієн 2,4899 10 російських рублів 3,8708 1 євро 30,1227

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, а курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 22 червня.

Тим часом, прибуток банків у травні різко зменшився і становить майже 4 млрд гривень.