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23 червня 2020, вівторок, 09:26 9
Економіка 2020-06-23T10:15:01+03:00
Українські Новини
Прибуток банків у травні різко зменшився і становить майже 4 млрд гривень

Прибуток банків у травні різко зменшився і становить майже 4 млрд гривень

Анна Рудык
НБУ, Банки, Прибуток банків
Гривня
Гривня

Після різкого збільшення в квітні, в травні поточного року прибуток банків становив 3,8 млрд гривень.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В січні банки заробили 6,592 млрд гривень, у лютому – 9,285 млрд гривень, у березні – 97 млн гривень, у квітні – 9,8 млрд гривень, а у січні-травні – 28,964 млрд гривень.

За перші п'ять місяців поточного року доходи банків становили 109,534 млрд гривень, витрати – 80,570 млрд гривень.

При цьому процентні доходи банків становили 63,192 млрд гривень, витрати – 28,856 млрд гривень, комісійні доходи – 25,721 млрд гривень, витрати – 8,893 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, за якими критеріями їх визначатимуть.

Раніше в НБУ розповіли, як працюватимуть банки на День Конституції.

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