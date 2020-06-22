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22 червня 2020, понеділок, 10:25 8
Фінанси 2020-06-22T12:00:04+03:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують падати після вихідних. Курс валют на 22 червня

Долар і євро продовжують падати після вихідних. Курс валют на 22 червня

Анна Рудык
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Курс долара
Курс долара

У понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара  знизився  на 0,96 коп. до 26,8453 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,45 коп. до 26,5894 UAH/USD порівняно з курсом валют на 19 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,87 коп. до 29,6174 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,82 коп. до 30,1094 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5894 26,8453 29,6174 30,1094 3,36 3,93
Максимальний 26,7000 27,0000 29,8000 30,7000 3,76 5,00
Мінімальний 26,4500 26,7500 29,3000 29,8800 2,50 3,77

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Також з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.

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