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23 червня 2020, вівторок, 16:01 9 Документ
Суспільство 2020-06-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Поліція склала 2,2 тис. адмінпротоколів за порушення правил самоізоляції за 3 місяці

Поліція склала 2,2 тис. адмінпротоколів за порушення правил самоізоляції за 3 місяці

Елизавета Драбкина
коронавірус в Україні, Covid-19, самоізоляція, Порушення карантину
Люди в масках. Фото: Pixabay
Люди в масках. Фото: Pixabay

За порушення правил самоізоляції станом на 9 червня поліція склала 2,2 тис. адмінпротоколів за 3 місяці в той час, як у західних регіонах України можуть посилити карантинні обмеження.

Про це йдеться у відповіді Департаменту превентивної діяльності Національної поліції на запит Українських Новин.

"Станом на 9 червня 2020 року з початку введення карантинних обмежень та заборон на території держави органами (підрозділами) Національної поліції України складено понад 12,4 тис. адміністративних протоколів передбачених статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, з них щодо: керівників торговельних закладів та закладів харчування - 949 протоколів; працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб - 2 794 протоколу. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено понад 2,2 тис. протоколів", - сказано в ньому.

Відповідь на запит Відповідь на запит

Нагадується, що ця стаття передбачає накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 - 34 тис. гривень) і на посадових осіб - від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 - 170 тис. гривень) за порушення правил щодо карантину людей.

Як повідомляли Українські Новини, майже 13 тис. протоколів про порушення правил карантину надійшло до суду з початку його введення.

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

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