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17 червня 2020, середа, 10:52 10
Судова влада 2020-06-17T11:22:23+03:00
Українські Новини
13 тис. протоколів про порушення правил карантину надійшло в суд

13 тис. протоколів про порушення правил карантину надійшло в суд

Елизавета Драбкина
Суд, Карантин, Адмінпротокол, Порушення карантину
Суд. Фото: 5 канал
Суд. Фото: 5 канал

З початку введення карантину через епідемію коронавірусу до суду надійшло майже 13 тис. протоколів про порушення його правил.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Судової влади, передають Українські Новини.

"З початку карантинних заходів, станом на 15 червня 2020 року, в суди на розгляд надійшло 12 835 протоколів за статтею 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказано в ньому.

За даними судової статистики, найбільше протоколів надійшло до судів Дніпропетровської області (2 306), міста Києва (1 450) та Харківської області (1 366).

Найнижчий показник у Миколаївській області (93).

СтатистикаСтатистика

Майже кожен п'ятий протокол (2 749), який надійшов на розгляд, суди повертають у правоохоронні органи на доопрацювання для належного оформлення.

Зазначено, що судами розглянуто 4 945 справ.

За результатами розгляду адміністративних матеріалів, 551 особа притягнута до відповідальності за порушення правил карантину, що становить 11 відсотків від загальної кількості розглянутих справ.

Станом на 15 червня нерозглянутими залишилися 4 927 справ.

Як повідомляли Українські Новини, серед порушників карантину, зокрема і нічні клуби та бари. Поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників подібних закладів.

Тим часом в Україні різко зростає захворюваність на коронавірус та ставить нові антирекорди. За 16 червня виявлено 758 нових випадків, а 31 особа померла.

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