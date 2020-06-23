В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину

Після застосування 22 червня нових показників для визначення областей, готових до введення карантинних пом'якшень, станом на 23 червня 14 областей знаходяться у списку невідповідних.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше ніж 50%) не відповідають Закарпатська (57,83%) та Чернівецька (54,23%) області.

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Дніпропетровська (20,03), Донецька (21,25), Луганська (18,68), Миколаївська (14,37), Одеська (19,44) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (19,32%), Закарпатська (15,47%), Львівська (22,30%), Рівненська (19,02%) та Чернівецька (12,21%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Житомирська (20,38%), Закарпатська (32,47%), Івано-Франківська (31,80%), Київська (11,72%), Одеська (85,81%), Рівненська (29,86%), Тернопільська (22,03%) та Чернівецька (16,31%) області.

У Києві заповненість становить 44,22%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 93,67, частка позитивних ПЛР-тестів - 3,84%, динаміка становить -3,21%.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня в Україні вдвічі зріс показник смертності від коронавірусу – померли 23 особи (попередній показник – 10). Загалом за минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано 833 до 38 074 осіб в Україні.

Тим часом влаштовувати весілля в Україні дозволено лише за умови присутності не більш як 10 гостей на святі.